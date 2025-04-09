Müsavat Dervişoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayan üç Türk devletine sitem

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Üç kardeş Türk devleti, Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayarak Türkiye'nin en haklı davalarının başında gelen Kıbrıs davasında Kıbrıs Türklerini yalnız bıraktılar." dedi.

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Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ı rahmetle anarak başladı.

Hükümetin politikalarına değinen Dervişoğlu, Ramazan Bayramı'nın çalışan, emekli, işçi, işsiz, "haksız, hukuksuz ve keyfi şekilde" tutuklu ve gözaltında bulunanlar için bayram olarak kutlanamadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere ilişkin değerlendirmeler yapan Dervişoğlu, "Dava adamlığı, reislik, güya büyük hedefler koymak, 20'li yaşlardaki gençleri hızara vermek değildir. Makamlarınızın diyeti uğruna, çocuklarımıza dokunmaya kalkmayın. Kendi evlatlarınızı yurt dışında okutmak uğruna bu gençlerimizi vatanlarına küstürmeyin. Kendi akıl ve vicdan esaretinizin bedelini gençlerimizin esaretiyle ödemeye kalkmayın." ifadelerini kullandı.

"Türkmenler, Suriye'de dışlanıyor"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki konuşmaları anımsatan Dervişoğlu, birçok insanı şaşırtan diyalogların kendilerini şaşırtmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakında her iki liderle aynı fotoğraf karesinde görebileceklerini ileri sürdü.

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Irak'ın durumu zaten malum ve içler acısıdır. Suriye'de de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Türkmen varlığı konusunda iktidarın kafası kumdan çıkmıyor. Türkmenler, toplantılardan dışlanıyor, Anayasa sürecinden uzak tutuluyor. Sorarsanız Colani kardeşleriyle yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ne olursa olsun, her yerde kaybeden Türkler, Türkmenler oluyor. BOP'un tamamlanmasının son iki aşaması Kıbrıs ve İran idi. Bu süreçle ilgili yanılmadığımızı ise Kıbrıs'ta son yaşananlar göstermektedir. Üç kardeş Türk devleti, Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayarak Türkiye'nin en haklı davalarının başında gelen Kıbrıs davasında Kıbrıs Türklerini yalnız bıraktılar."

Dervişoğlu, Yunanistan'ın ev sahipliğinde, Mora yarımadasında bir askeri tatbikat yapıldığını, bu tatbikata İsrail, Katar, Kıbrıs Rum kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin katıldığını anımsattı.

Türkiye'nin bölgede yalnızlaştırılmak istendiğini dile getiren Dervişoğlu "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki etkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşın halini şimdi anladınız mı?"

Bazı bakanların bayram tatilindeki alışveriş görüntülerini hatırlatan Dervişoğlu, "Boykotun yerli ve milli olmadığını anlatmak için kendilerini telef ettiler. Vah ki vah...Etiketleri görünce vatandaşın halini şimdi anladınız mı? Şimdi bayram ikramiyesi diye verdiğiniz bin liralık zammı anladınız mı? Hala anlamadıysanız söyleyeyim. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşlarından 1500, asgari ücrette ise yılbaşından bu yana 2 bin 200 lira eridi. Memurlar ise yaklaşık 6 bin lira kaybetti. Danışmanlarına cep telefonuyla market videosu çektiren bakanlara soruyorum. Şimdi vatandaşın halini anladınız mı?" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu yönetim anlayışını hak etmediğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşamak yerine sürünmeyi güzelliyorlar. Onurlu, gururlu fertler olmak yerine, el pençe divan, tebaa olmayı öğütlüyorlar. Cezaevinde değilseniz, henüz Silivri’ye düşmemizseniz 'özgürsünüz' diyorlar. Her yerde kameralarla, mobeselerle adımlarımızı izliyorlar. Telefonlar takipte, baz istasyonlar işaretleme aracı. Konuşmak, fısıltıyla bile yasak. 15 yaşındaki çocuk da endişeli, 80 yaşındaki amcalar, teyzeler de endişeli. Sanmayın ki İYİ Partilisi, CHP'lisi bu korku siyasetinin mağduru da AKP seçmeni değil. İktidar için herkes potansiyel suçlu. Genç yaşlı, erkek kadın herkes. Özgürlük dedikçe, başımıza 'güvenlik ve beka diye' ne idiği belirsiz bir iktidar ajandasını vuruyorlar."

Öte yandan Dervişoğlu'nun konuşmasının öncesinde bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Partiye katıldı.