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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belli oldu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belli oldu

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

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Büyükşehir Belediyesince başlatılan dip temizliği çalışması kapsamında su seviyesinin azaltıldığı Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı yakınlarında suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı su altı arama ve kurtarma görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin 20 yaşındaki Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi.

Erbaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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