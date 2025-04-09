BIST 9.356
DOLAR 38,01
EURO 42,06
ALTIN 3.726,58
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, yarın DEM Parti ile görüşecek

Erdoğan, yarın DEM Parti ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yarın DEM Parti heyeti ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yarın DEM Parti heyeti ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulislerde, görüşmenin ardından DEM Parti’nin bir kez daha İmralı’ya gitmesinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Sürecin seyri açısından en dikkat çeken başlıklardan biri ise Abdullah Öcalan’ın, terör örgütü PKK’ya yönelik “kendinizi feshedin” çağrısı olmuştu.

Bu çağrının ardından, örgütün kongre tarihi merakla bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve “PKK’nın kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesinde toplayarak fesih kararını ilan etmesini bekliyoruz” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

DEM
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı
İstanbul'da 13 katlı bina için dökülen hazır beton hileli çıktı
GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasına devam edildi
GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasına devam edildi
Opet'te üst düzey atama
Opet'te üst düzey atama
Müsavat Dervişoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayan üç Türk devletine sitem
Müsavat Dervişoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayan üç Türk devletine sitem
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Declan Rice Real Madrid'i gümüş kurşunlarla devirdi
Declan Rice Real Madrid'i gümüş kurşunlarla devirdi
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan'dan küresel 'Gazze Barış Gücü' önerisi
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan'dan küresel 'Gazze Barış Gücü' önerisi
Dilan-Engin Polat çifti için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu kullandılar mı?
Dilan-Engin Polat çifti için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu kullandılar mı?
Et fiyatları fren tutmuyor! Kuzu etin fiyatı iyice uçtu neden böyle oldu
Et fiyatları fren tutmuyor! Kuzu etin fiyatı iyice uçtu neden böyle oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesi etkileyecek kasırga geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesi etkileyecek kasırga geliyor
Fahiş fiyatlı ve korsan taşımacılık denetime takıldı! Otobüs firmalarına ceza yağdı
Fahiş fiyatlı ve korsan taşımacılık denetime takıldı! Otobüs firmalarına ceza yağdı
Sevinç Eratalay o paylaşımı sonrası gözaltına alındı!
Sevinç Eratalay o paylaşımı sonrası gözaltına alındı!