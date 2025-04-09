Erdoğan, yarın DEM Parti ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yarın DEM Parti heyeti ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yarın DEM Parti heyeti ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulislerde, görüşmenin ardından DEM Parti’nin bir kez daha İmralı’ya gitmesinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Sürecin seyri açısından en dikkat çeken başlıklardan biri ise Abdullah Öcalan’ın, terör örgütü PKK’ya yönelik “kendinizi feshedin” çağrısı olmuştu.

Bu çağrının ardından, örgütün kongre tarihi merakla bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve “PKK’nın kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesinde toplayarak fesih kararını ilan etmesini bekliyoruz” ifadeleriyle dikkat çekmişti.