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GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasına devam edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasına devam edildi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe tanık olarak dinlendi.

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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Eray Yazgan ile tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Yazgan, derbide Fenerbahçe kulüp yöneticilerine eşlik ettiğini, maç bittikten sonra birlikte aşağı indiklerini söyledi.

Yöneticilerin futbolcuları tebrik etmek için soyunma odalarına girmek istediğini, sonrasında sahaya yöneldiklerini belirten Yazgan, bu sırada saha içinde bazı olaylar yaşandığını, sahadan çıktıkları sırada Selahattin Baki'nin kendisine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Baki'yi uyardığını vurgulayan Yazgan, Baki'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bora İsmail Bahçetepe ise olay gecesi maçın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin sahaya girdiklerini, Yazgan'ın yaptıklarının yasa dışı olduğunu ve sahadan çıkmalarını istediğini FB'li yöneticilere söylediğini aktardı.

"Herhangi bir hakareti yoktu"

Yaşanan gerginlik üzerine Yazgan'ın yanına gittiğini anlatan Bahçetepe, "O sırada sanık Selahattin Baki kulüp yöneticimiz Eray beye yönelik sinkaflı küfürler etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı dönüp Selahattin Baki'nin yakasına yapışıp yaptığına tepki gösterdi. Selahattin Baki de 'Herkes küfür ediyor, hep bana kızıyorsunuz.' gibi şeyler söyledi. Olayla ilgili bilgim bu kadardır. Eray beyin herhangi bir hakareti yoktu. Sadece Ali Koç'a yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyordu." diye konuştu.

Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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