Opet'te üst düzey atama

Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Liderliği görevine, Gül Altan getirildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET'te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Medya, marka yönetimi ve halkla ilişkiler alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip Gül Altan, OPET'in sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim liderliği görevine atandı.

Altan, yeni görevinde Opet'in tüm kurumsal iletişim süreçlerini yönetecek ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara rehberlik edecek.

Robert Koleji'nden mezun olmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Altan, 1998'de üniversite eğitimi sırasında Radikal gazetesinde çalıştı. Aynı yıllarda TRT'de metin yazarı ve danışman olarak görev yapan Altan, 2003'te kurumsal iletişim alanına yöneldi. Kariyeri boyunca turizm, finans, sanat, otomotiv gibi pek çok sektörde şirketlerin iletişimlerine yön veren Altan, 2012'ye kadar Doğuş Turizm ve Perakende Grubu Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı. Akbank Halkla İlişkiler Müdürü ve Contemporary İstanbul Genel Müdürü olarak çalışan Altan, 2017'de katıldığı Ogilvy'de marka direktörü ve halkla ilişkiler ajans başkanı olarak çalıştı.