BIST 9.356
DOLAR 38,01
EURO 42,06
ALTIN 3.726,58
HABER /  EKONOMİ

Opet'te üst düzey atama

Opet'te üst düzey atama

Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Liderliği görevine, Gül Altan getirildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET'te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Medya, marka yönetimi ve halkla ilişkiler alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip Gül Altan, OPET'in sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim liderliği görevine atandı.

Altan, yeni görevinde Opet'in tüm kurumsal iletişim süreçlerini yönetecek ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara rehberlik edecek.

Robert Koleji'nden mezun olmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Altan, 1998'de üniversite eğitimi sırasında Radikal gazetesinde çalıştı. Aynı yıllarda TRT'de metin yazarı ve danışman olarak görev yapan Altan, 2003'te kurumsal iletişim alanına yöneldi. Kariyeri boyunca turizm, finans, sanat, otomotiv gibi pek çok sektörde şirketlerin iletişimlerine yön veren Altan, 2012'ye kadar Doğuş Turizm ve Perakende Grubu Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı. Akbank Halkla İlişkiler Müdürü ve Contemporary İstanbul Genel Müdürü olarak çalışan Altan, 2017'de katıldığı Ogilvy'de marka direktörü ve halkla ilişkiler ajans başkanı olarak çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Müsavat Dervişoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayan üç Türk devletine sitem
Müsavat Dervişoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayan üç Türk devletine sitem
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Declan Rice Real Madrid'i gümüş kurşunlarla devirdi
Declan Rice Real Madrid'i gümüş kurşunlarla devirdi
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan'dan küresel 'Gazze Barış Gücü' önerisi
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan'dan küresel 'Gazze Barış Gücü' önerisi
Dilan-Engin Polat çifti için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu kullandılar mı?
Dilan-Engin Polat çifti için Adli Tıp'tan rapor çıktı! Uyuşturucu kullandılar mı?
Et fiyatları fren tutmuyor! Kuzu etin fiyatı iyice uçtu neden böyle oldu
Et fiyatları fren tutmuyor! Kuzu etin fiyatı iyice uçtu neden böyle oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesi etkileyecek kasırga geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesi etkileyecek kasırga geliyor
Fahiş fiyatlı ve korsan taşımacılık denetime takıldı! Otobüs firmalarına ceza yağdı
Fahiş fiyatlı ve korsan taşımacılık denetime takıldı! Otobüs firmalarına ceza yağdı
Sevinç Eratalay o paylaşımı sonrası gözaltına alındı!
Sevinç Eratalay o paylaşımı sonrası gözaltına alındı!
Başörtülü öğrenci okula alınmamıştı! KKTC'de tarihi karar: Liselerde serbest oldu
Başörtülü öğrenci okula alınmamıştı! KKTC'de tarihi karar: Liselerde serbest oldu
ABD Başkanı Trump'ın tarife tehdidine Çin'den çok sert cevap!
ABD Başkanı Trump'ın tarife tehdidine Çin'den çok sert cevap!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor