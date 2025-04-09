Doğu Perinçek: İstanbul Belediyesi'nin kamu kaynaklarını yağmaladığı apaçık ortada

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,"Maalesef bütün kamunun gözü önünde İstanbul Belediyesi'nin kamu kaynaklarını yağmaladığı apaçık ortada. Bunun üzerine gidilmesi bir hukuk meselesi, yargı meselesi, gidilmesi gerekir. Suça, hiçbir devlet göz yummaz." dedi.

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Perinçek, Türkiye Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Perinçek, terör örgütü PKK'nın ömrünün bittiğini, cenazesinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

PKK içinde silah bırakanlar ve bırakmak istemeyenler şeklinde bölünme olduğunu dile getiren Perinçek, "Amerika ve İsrail, PKK'nın silah bırakmasını istemiyor. Çünkü Obama ve diğer Amerika başkanlarının da ifade ettiği gibi PKK, ABD'nin kara kuvveti. Hiçbir ordu kendi kara kuvvetinden vazgeçmez. Yani bir anlamda PKK'nın silah bırakması, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir tugayın, bir tümenin silah bırakması anlamına geliyor. Dolayısıyla silah bırakmanın karşısında dünya çapında görüşler var, Amerika ve İsrail başta olmak üzere." şeklinde konuştu.

"Akıl ve mantık dışı bir iş"

Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Maalesef bütün kamunun gözü önünde İstanbul Belediyesi'nin kamu kaynaklarını yağmaladığı apaçık ortada. Bunun üzerine gidilmesi tabii bir hukuk meselesi, yargı meselesi, gidilmesi gerekir. Suça, hiçbir devlet göz yummaz. Ama burada tabii ki zamanlama önemli. Tam Cumhurbaşkanı adayı olacağı gün içeri atıyorsunuz. Bu suçlar yıllardır işleniyor. Zamanında soruşturmalar sonuçlandırılıp, kovuşturmalar açılmıyor. Tam siyasi rekabetin doruğa çıktığı noktada tutup içeri attığınız zaman, karşı tarafa bir koz vermiş oluyorsunuz."

Boykot çağrısına ilişkin soru üzerine, yerli firmaların zarara uğradığını ifade eden Perinçek, "Bu doğrudan doğruya Türkiye'nin sermaye güçlerini, esnafını, zanaatkarını, büyük sermayesini hedef alan bir şey. CHP yönetimi nasıl böyle yanlış işler yapıyor? Boykot denen olay, doğrudan emperyalizm güdümlü, aslında solla da hiçbir ilgisi olmayan bir başıbozuk takımının, CHP'de çok önemli konumlar elde etmesinin sonucu. Çok akıl dışı, mantık dışı bir iş." şeklinde konuştu.