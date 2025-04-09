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İBB memur alımı! Kadrolu personel alımı için sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB memur alımı! Kadrolu personel alımı için sınav tarihleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 785'i itfaiye eri, 315'i zabıta memuru olmak üzere 1100 kadrolu personel alımı için yazılı sınav sonrası uygulama sınavları gerçekleştiriyor.

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KPSS ve İBB'nin yazılı sınavını geçen adaylar, fiziksel uygulama sınavına alındı. Sınava katılan 2 bin 78 itfaiye eri adayı için 7 Nisan-2 Mayıs'ta uygulama imtihanı yapılıyor.

Zabıta memuru alımı için de yazılı sınava katılan 860 kişiden günlük ortalama 200 aday için uygulama sınavları gerçekleştiriliyor.

Zabıta Daire Başkanlığının Zeytinburnu Yerleşkesi'nde devam eden uygulama sınavında, adaylar 8 etap ve 4 güç istasyonundan oluşan parkurda yarışıyor.

Salonda gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar, bir sonraki aşama olan araç parkuru için Yenikapı Meydanı'na götürülüyor.

Erkek adayların yarın, kadın adayların ise 11 Nisan'da uygulama sınavları tamamlanacak.

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