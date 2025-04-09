Ukrayna, Rusya için savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde Rus ordusu adına savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdiğini açıkladı.

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Zelenskiy, 8 Nisan Salı günü yaptığı açıklamada, istihbarat bilgilerine göre Rus ordusunda bulunan Çinli asker sayısının "bundan çok daha fazla" olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, bunun "Çin'in barış yanlısı olduğunu ilan ettiği tutumunu sorgulattığı" yorumunu yaptı.

Sybiha, Çin'in Kiev'deki temsilcisinin açıklama için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

Ukrayna, Çin'in Rusya'ya insan gücü sağladığı yönünde ilk kez bir iddiada bulundu.

Rusya, Zelenskiy'nin açıklaması hakkında yorum yapmayı reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise "konuyla ilgili durumu Ukrayna tarafıyla doğruladıklarını" ancak Çin'in vatandaşlarına sürekli olarak silahlı çatışmalardan uzak durmaları çağrısı yaptığını belirtti.

Çin ayrıca, Ukrayna'nın daha fazla Çin vatandaşının çatışmalara katıldığı yönündeki iddiasını "asılsız" olarak nitelendirdi.