Zehirlenme şüphesi! Kermesteki kekleri yediler, öğrenciler hastanelik oldu
Gıda zehirlenmeleri haberlerinin ardı arkası sekilmiyor. Bu kez Sivas'ta öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.Abone ol
Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kermes kapsamında evlerinden getirdikleri kek ve kurabiyeden yedi.
Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan 13 öğrenci, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.