Gazze’de can kaybı 50 bin 846’ya yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 846’ya ulaştı. Son 24 saatte 36 kişi daha yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 115 bini aştı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı askeri operasyonlar devam ederken, bölgede yaşanan insani krizin boyutu giderek derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamaya göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 846’ya, yaralı sayısı ise 115 bin 729’a yükseldi.

SON 24 SAATTE 36 KAYIP

Bakanlık, sadece son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 36 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların yoğunluğunun sürdüğü ve sağlık altyapısının çökme noktasına geldiği belirtildi.

ATEŞKESİN BOZULDUĞU 18 MART’TAN BU YANA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi sonlandırmasının ardından bölgedeki can kayıplarında yeniden ciddi bir artış yaşandı. Bu tarihten bu yana bin 482 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 688 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, özellikle Refah ve Han Yunus çevresinde bombardımanların yoğunlaştığını aktarıyor.