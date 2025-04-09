BIST 9.338
DOLAR 38,01
EURO 42,10
ALTIN 3.738,83
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 50 bin 846’ya yükseldi

Gazze’de can kaybı 50 bin 846’ya yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 846’ya ulaştı. Son 24 saatte 36 kişi daha yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 115 bini aştı.

Abone ol

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı askeri operasyonlar devam ederken, bölgede yaşanan insani krizin boyutu giderek derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamaya göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 846’ya, yaralı sayısı ise 115 bin 729’a yükseldi.

SON 24 SAATTE 36 KAYIP

Bakanlık, sadece son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 36 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların yoğunluğunun sürdüğü ve sağlık altyapısının çökme noktasına geldiği belirtildi.

ATEŞKESİN BOZULDUĞU 18 MART’TAN BU YANA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi sonlandırmasının ardından bölgedeki can kayıplarında yeniden ciddi bir artış yaşandı. Bu tarihten bu yana bin 482 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 688 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, özellikle Refah ve Han Yunus çevresinde bombardımanların yoğunlaştığını aktarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara’da sahte içki ölümlerine bir yenisi daha eklendi
Ankara’da sahte içki ölümlerine bir yenisi daha eklendi
28 yaşındaydı, gözü açıkken görmez oldu, yaşam savaşını kaybetti
28 yaşındaydı, gözü açıkken görmez oldu, yaşam savaşını kaybetti
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı
Bu nasıl iş? Doktoru ezip öldüren alkollü sürücü için verilen karara bakın
Bu nasıl iş? Doktoru ezip öldüren alkollü sürücü için verilen karara bakın
Bakan Yusuf Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt
Ukrayna, Rusya için savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdi
Ukrayna, Rusya için savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdi
İBB memur alımı! Kadrolu personel alımı için sınav tarihleri belli oldu
İBB memur alımı! Kadrolu personel alımı için sınav tarihleri belli oldu
Trump yüzde 104 tarife çekti Çin bomba bir karşılık verdi iPhone fiyatı uçacak
Trump yüzde 104 tarife çekti Çin bomba bir karşılık verdi iPhone fiyatı uçacak
Fahiş fiyata geçit yok: Korsan taşımacılığa ceza yağdı
Fahiş fiyata geçit yok: Korsan taşımacılığa ceza yağdı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Teknik direktör Ersun Yanal'ı kahreden ölüm
Teknik direktör Ersun Yanal'ı kahreden ölüm
CHP’de ilk kez engelli kotası uygulandı.... Baran Seyhan PM'ye seçildi
CHP’de ilk kez engelli kotası uygulandı.... Baran Seyhan PM'ye seçildi