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Ankara’da sahte içki ölümlerine bir yenisi daha eklendi

Ankara’da sahte içki ölümlerine bir yenisi daha eklendi

Ankara’da tükettiği sahte içki nedeniyle rahatsızlanan 28 yaşındaki genç, 2 aylık yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili konuşan aile yakınlarından Cemal Özberk, "Arkadaşımız bir tekel bayisinden kaçak alkol almış. Arkadaşımızın bu alkolü nasıl tedarik ettiğini araştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı" dedi.

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Ankara’da tükettiği sahte içki nedeniyle rahatsızlanan ve 2 aydır hastanede tedavi gören 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, 6 Şubat akşamı Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir tekel bayisinden satın aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra rahatsızlanan Taha K. (28) hastaneye gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Taha K., kendisini bir süre sonra tekrar kötü hissetti. Gittiği başka bir hastanede müşahedeye alınan Taha K., durumunun her geçen gün kötüleşmesi üzerine entübe edildi. Taha K., hastanede 2 aydır süren yaşam savaşını kaybetti. Genç adam için bugün Etimesgut’taki Hasan Kartal Orta Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taha K.’nın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'AMBULANSTAN İNDİĞİNDE ‘GÖZLERİM GÖRMÜYOR’ DEMİŞTİ'

Olayla ilgili konuşan aile yakınlarından Cemal Özberk, "Arkadaşımız bir tekel bayisinden kaçak alkol almış. Bu durumun bir çete meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu çeteler, kaçak alkolleri tekel bayilerine ucuza satmanın bir yolunu bulmuş. Arkadaşımızın bu alkolü nasıl tedarik ettiğini araştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı. Ambulanstan indiğinde ‘Gözlerim görmüyor’ demişti. Çığlık atıyordu. Hastanede bir süre tedavi gördü ve entübe edildi. Bir hafta entübe halde kaldı. Sonrasında durumu biraz daha iyiydi. Duyabiliyordu ama konuşamıyordu. Soru sorduğumuzda beden diliyle cevap verebiliyordu. Vücudu bazı şeylere hiç tepki vermiyordu. Ardından durumu kötüleşti. Doktorları bizlere her türlü duruma hazır olmamız gerektiğini söyledi. Organları iflas ediyordu, 60 gün dayandı hastanede" dedi.

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