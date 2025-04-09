Meteoroloji'den sağanak, dolu ve kar yağışı uyarısı!

Sıcaklık düştü yağış yolda... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu. Öte yandan Ankara'ya da kar geliyor

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.