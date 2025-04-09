Meteoroloji'den sağanak, dolu ve kar yağışı uyarısı!

Sıcaklık düştü yağış yolda... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu. Öte yandan Ankara'ya da kar geliyorAbone ol
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ANKARA'DA KAR VAR
Ankara'da cuma günü öğle saatlerinde kuzeyden esen rüzgarla beraber kar yağışı görüleceğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin UzmanıAbdullah Macit, sıcaklıkların cuma ve cumartesi akşamı sıfırın altında 2 ila 3 derece olacağını belirtti.