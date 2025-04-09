Ne diyeceğimizi artık bilemiyoruz! Ali Mahir Başarır'ın Trump Erdoğan sözleri yok artık dedirtti!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Trump, Erdoğan ile arasının çok iyi olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Trump-Erdoğan sözleri yok artık dedirtti. Hadi Özışık ile Gaffar Yakınca, Başarır'ın sözlerini ve gündemdeki diğer önemli gelişmeleri Flash Haber TV'de değerlendirdi.

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül arasında "Cunta" tartışması yaşandı.

AK Partili milletvekillerinin 1 dakikalık konuşmalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Cunta Başkanı" ifadesini kullanmasına tepki göstermesinin ardından Başarır, "Oylar artıyor, CHP geliyor; Trump selam yolluyor. Bu ülkede ne zaman darbe ve cunta gelmişse ABD arkasındadır. Kimi seviyorsa, övüyorsa bilin ki onda mutlaka bir tuhaflık vardır. Benim Genel Başkanlarım 80 darbesinde cezaevindeydi. Tayyip Bey Kasımpaşa’da top oynuyordu" dedi.

Öte yandan Ali Mahir Başarır "Birbirine yakışan iki aşk, Trump-Erdoğan aşkı, Trump tarafından ilan edildi. Trump İsrail'le Türkiye’nin arasında bir problem olursa çözebileceğini söyledi. Çok büyük bir problem var İsrail'le aramızda, Filistin. 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyen Adalet Bakanı'na sormak isterim. Ne dedi Trump? 'Erdoğan'la aram çok iyi rahip Brunson'u istedim aldım.' Hiç utanmadı mı Adalet Bakanı bunları dinlerken? Bu cümlelere cevap vermeyecek misin? Ülkesinde gençleri tutuklattıran, siyasileri tehdit ettiren, en küçük konuşmamızda fezlekeler yollayan Erdoğan cevap veremiyor" ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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