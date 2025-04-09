Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Zafer Partisi lideri Özdağ, hakkında açılan "cumhurbaşkanına hakaret" davasında 29 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yetkisizlik nedeniyle Antalya’ya gönderilmesine karar vermişti. Savcılık karar itiraz ederken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığı haklı bularak dosyanın İstanbul'da kalmasına hükmetti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Böylece, dava süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Özdağ, söz konusu davada 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

77 GÜN SONRA İDDİNAME TAMAMLANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmasında "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aşlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alınıktan sonra tutuklandı.

Özdağ hakkında basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle 77 gün sonra iddianame hazırlandı.