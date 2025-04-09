BIST 9.316
DOLAR 38,01
EURO 42,07
ALTIN 3.739,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'e Avrupa'dan büyük ödül

Gaziantep'e Avrupa'dan büyük ödül

Gaziantep, Avrupa'nın yerel yönetim alanındaki en prestijli ödülü olan Avrupa Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından 1955 yılından bu yana verilen ve Avrupa’yı yerelde başarıyla yaşatan şehirlere verilen bu ödül, 2025 yılında oy çokluğuyla Gaziantep’e verildi.

Abone ol

Avrupa halkları arasında birlik ve karşılıklı anlayışı artırmayı hedefleyen Avrupa Ödülü, sınır ötesi iş birlikleri, kardeş şehir ilişkileri, kültür ve sanat çalışmaları, eğitim alanındaki değişim programları ve dayanışma girişimleri gibi Avrupa uygulamalarını temel alıyor. Gaziantep, bu değerlere sunduğu somut katkılarla, Almanya’dan Augsburg ve Münster, Litvanya’dan Birštonas, Polonya’dan Płońsk ve Ukrayna’dan Vinnytsia şehirleriyle birlikte finale kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda Gaziantep, oy çokluğuyla birinciliğe ulaştı.

Yıllara dayanan bir başarı hikayesi

Gaziantep’in bu büyük başarıya giden yolculuğu uzun yıllara dayanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ödülü’ne giden süreçte önce Avrupa Diploması’nı aldı. Ardından Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi ile ödülün tüm aşamalarını tamamladı. Bu istikrarlı ilerleme, Gaziantep’in Avrupa vizyonuna olan bağlılığını ve bu alandaki sürdürülebilir politikalarını açıkça ortaya koydu.

Tören Strazburg'da yapılacak

Avrupa Ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından düzenlenecek resmi bir “Avrupa Günü” töreniyle Gaziantep’e takdim edilecek. Törene ilişkin ayrıntılar, Avrupa Konseyi yetkilileriyle sürdürülecek koordinasyon kapsamında netleşecek.

Gaziantep modeli Avrupa sahnesinde

Avrupa Ödülü, sadece fiziki projeleri değil; birlikte yaşama kültürünü, çok taraflı diplomasi anlayışını, demokrasiyi, insan haklarını ve dayanışmayı şehir kültürüne entegre eden yerel yönetimleri yüceltmeyi amaçlıyor. Bu başarı, katılımcı, kapsayıcı, barışçıl ve kalkınmacı yönetim anlayışıyla tanımlanan Gaziantep Modeli’nin Avrupa sahnesinde güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağladı. Gaziantep, bu ödülle birlikte yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda Avrupa’nın yerelde hayat bulduğu bir örnek model olarak uluslararası alandaki yerini sağlamlaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
ORC anket bu pazar seçim olsa dedi Y ve Z kuşağına sordu 3. sıradaki parti ilginç
ORC anket bu pazar seçim olsa dedi Y ve Z kuşağına sordu 3. sıradaki parti ilginç
Ne diyeceğimizi artık bilemiyoruz! Ali Mahir Başarır'ın Trump Erdoğan sözleri yok artık dedirtti!
Ne diyeceğimizi artık bilemiyoruz! Ali Mahir Başarır'ın Trump Erdoğan sözleri yok artık dedirtti!
Özgür Özel'in 'Erdoğan İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldı' iddiası tepki çekti
Özgür Özel'in 'Erdoğan İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldı' iddiası tepki çekti
"İsrail ordusunda devrim" başlığıyla duyuruldu! O kural kaldırıldı: Askerler artık...
"İsrail ordusunda devrim" başlığıyla duyuruldu! O kural kaldırıldı: Askerler artık...
Hasan İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun yazlık evinden ne çıktı Özel açıkladı
Hasan İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun yazlık evinden ne çıktı Özel açıkladı
Zehirlenme şüphesi! Kermesteki kekleri yediler, öğrenciler hastanelik oldu
Zehirlenme şüphesi! Kermesteki kekleri yediler, öğrenciler hastanelik oldu
Gazze’de can kaybı 50 bin 846’ya yükseldi
Gazze’de can kaybı 50 bin 846’ya yükseldi
Ankara’da sahte içki ölümlerine bir yenisi daha eklendi
Ankara’da sahte içki ölümlerine bir yenisi daha eklendi
28 yaşındaydı, gözü açıkken görmez oldu, yaşam savaşını kaybetti
28 yaşındaydı, gözü açıkken görmez oldu, yaşam savaşını kaybetti
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı
Bu nasıl iş? Doktoru ezip öldüren alkollü sürücü için verilen karara bakın
Bu nasıl iş? Doktoru ezip öldüren alkollü sürücü için verilen karara bakın
Bakan Yusuf Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt