Gaziantep'e Avrupa'dan büyük ödül

Gaziantep, Avrupa'nın yerel yönetim alanındaki en prestijli ödülü olan Avrupa Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından 1955 yılından bu yana verilen ve Avrupa’yı yerelde başarıyla yaşatan şehirlere verilen bu ödül, 2025 yılında oy çokluğuyla Gaziantep’e verildi.

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Avrupa halkları arasında birlik ve karşılıklı anlayışı artırmayı hedefleyen Avrupa Ödülü, sınır ötesi iş birlikleri, kardeş şehir ilişkileri, kültür ve sanat çalışmaları, eğitim alanındaki değişim programları ve dayanışma girişimleri gibi Avrupa uygulamalarını temel alıyor. Gaziantep, bu değerlere sunduğu somut katkılarla, Almanya’dan Augsburg ve Münster, Litvanya’dan Birštonas, Polonya’dan Płońsk ve Ukrayna’dan Vinnytsia şehirleriyle birlikte finale kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda Gaziantep, oy çokluğuyla birinciliğe ulaştı.

Yıllara dayanan bir başarı hikayesi

Gaziantep’in bu büyük başarıya giden yolculuğu uzun yıllara dayanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ödülü’ne giden süreçte önce Avrupa Diploması’nı aldı. Ardından Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi ile ödülün tüm aşamalarını tamamladı. Bu istikrarlı ilerleme, Gaziantep’in Avrupa vizyonuna olan bağlılığını ve bu alandaki sürdürülebilir politikalarını açıkça ortaya koydu.

Tören Strazburg'da yapılacak

Avrupa Ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından düzenlenecek resmi bir “Avrupa Günü” töreniyle Gaziantep’e takdim edilecek. Törene ilişkin ayrıntılar, Avrupa Konseyi yetkilileriyle sürdürülecek koordinasyon kapsamında netleşecek.

Gaziantep modeli Avrupa sahnesinde

Avrupa Ödülü, sadece fiziki projeleri değil; birlikte yaşama kültürünü, çok taraflı diplomasi anlayışını, demokrasiyi, insan haklarını ve dayanışmayı şehir kültürüne entegre eden yerel yönetimleri yüceltmeyi amaçlıyor. Bu başarı, katılımcı, kapsayıcı, barışçıl ve kalkınmacı yönetim anlayışıyla tanımlanan Gaziantep Modeli’nin Avrupa sahnesinde güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağladı. Gaziantep, bu ödülle birlikte yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda Avrupa’nın yerelde hayat bulduğu bir örnek model olarak uluslararası alandaki yerini sağlamlaştırdı.