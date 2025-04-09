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ORC anket bu pazar seçim olsa dedi Y ve Z kuşağına sordu 3. sıradaki parti ilginç

ORC anket bu pazar seçim olsa dedi Y ve Z kuşağına sordu 3. sıradaki parti ilginç

Gençler bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirler? ORC anket bu sorunun yanıtını bulmak için anket yaptı. Gençlere en beğendikleri siyasetçi de soruldu.

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ORC anket şirketi yeni nesilin siyasi eğilimlerini araştırdı. 3-7 Nisan 2025 tarihleri arasında 29 ilde anket yaptı. Ankette 17-29 yaş aralığındaki gençlerle görüştü. Y ve Z kuşağına "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sordu.

Ankette şaşırtıcı olan Zafer Partisi'nin gördüğü ilgi oldu. Hapiste olan Ümit Özdağ'ın partisi genç nesilinin en çok tercih ettiği 3. parti konumuna yükseldi. Yanıtlar şöyle:

• CHP %27,5, • AK PARTİ %20,6, • ZAFER %11,0, • DEM %8,5, • MHP %6,5, 
• Y.REFAH %5,5, • A PARTİ %4,9, • İYİ %4,2, • TİP %3,6, • BBP %2,5
• YMP %2,1, • DİĞER %3,1

Gençlerin en beğendiği siyasetçi kim? 
Bu soru da ORC tarafından gençlere yöneltildi. Listeye giren isimlerin büyük bir kısmı CHP'den olurken TİP vekili de listede yer aldı. 

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