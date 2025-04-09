Suriyeli adamın korkunç sonu! Ceset öyle bir yerden çıktı ki... 'Kocam kayıp' diyen eş de gözaltına alındı

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayıp kişinin cesedi evin havalandırma boşluğunda parçalanmış halde bulundu. Maktulün eşiyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

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Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli bir çocuk annesi M.İ, 2 Nisan'da polis merkezine giderek eşi Ö.İ. (34) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Evde arama yapan ekipler, Ö.İ'nin öldürüldüğünü ve cesedinin evin havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti. Ö.İ'nin parçalanmış haldeki cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin M.İ'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.