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Işıkhan'dan 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri' açıklaması: Teklifler bize ulaştı

Işıkhan'dan 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri' açıklaması: Teklifler bize ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten tekliflerin geldiğini belirterek "İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili soruya yanıt verdi.

Çalışmalara başlanıldığını ifade eden Işıkhan, "Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi" dedi.

Şu an değerlendirme sürecinde olduklarını belirten Işıkhan, "İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

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