Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ davasında ilk duruşma tarih belli oldu! Silivri sürprizi

Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ilk duruşma tarihleri belli oldu. Ümit Özdağ "cumhurbaşkanına hakaret" davasında 29 Nisan’da hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu için ise Silivri seçildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun dava tarihi açıklandı. Ekrem İmamoğlu'nun ilk duruşması 11 Nisan Cuma günü yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun davasının yeriyle ilgisi sürpriz bir gelişme var. İmamoğlu davası Çağlayan yerine Silivri'ye alındı. Kararın duruşmaya katılımın yoğun olma ihtimali sebebiyle alındığı öğrenildi.

Ümit Özdağ'ın dava tarihi de belli oldu

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" davasında da yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yetkisizlik nedeniyle Antalya’ya gönderilmesine karar vermişti. Savcılık karara itiraz ederken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığı haklı bularak dosyanın İstanbul'da kalmasına hükmetti. Böylece, dava süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

Ümit Özdağ, söz konusu davada 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

77 GÜN SONRA İDDİNAME TAMAMLANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmasında "cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aşlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alınıktan sonra tutuklandı.

Özdağ hakkında basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle 77 gün sonra iddianame hazırlandı.