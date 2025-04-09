Metin Yıldız, Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı

Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için eleştirilen Metin Yıldız, Gezi Parkı olaylarını anlattı. Ünlülerin o dönemde Ayşe Barım'ın koruması altında olduğunu belirtti.

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Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Gezi Parkı döneminde Ayşe Barım'ın rolüne dikkat çekerek; Barım'ın etrafında tekelleşen ve eylemlerde en önde bağıranların, daha sonra dizilerde başrollerde oynadığını kaydetti.

Açıklamaları tüm kesimler tarafından takip edilen Metin Yıldız, bu kez Gezi Parkı olaylarında yaşananları anlattı.

Oraya gelen ünlülerin Ayşe Barım tarafından organize edildiğini söyleyen Yıldız, en önde bağıranların dizilerde başrollere geldiklerini belirtti.

"AYŞE BARIM VE MUADİLLERİ TEKELLEŞMİŞLER"

Gezen tavuk gibi ortada kaldıklarını söyleyen Yıldız, "Ben, Ayşe Barım ve muadilleri tekelleşmişler, gençlere yeni yüzlere asla fırsat vermiyorlar diye bağırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"AYŞE BARIM HAKKINDA TEK KELİME KONUŞMUYORLAR"

Metin Yıldız, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Merhaba arkadaşlar. Bu gün Gezi'yi konuşacağız. Gezici sanatçılar vardı, şimdi çıtları çıkmıyor. Neden? Ayşe Barım hakkında konuşmuyorlar hiç tek kelime yok. Neden? Korkuyorlar mı? Hayır onlar korkusuzdur. Bir gün gür çıkacak sesleri. Ne zaman? Seslerini çıkarabilecekleri konforlu bir alan bulduklarında. Bunlar kol kola omuz omuza verdiklerinde birbirlerinden cesaret alan, o günün koşullarında kendilerini kahraman zanneden, halka yaranmak için ellerine geçen bu fırsatı kaçırmayan tedirgin artistlerdi. Ellerinde megafon vardı. Bir de telefon. Karşılarında kamera.

"BAĞIRAN AKTÖR GİTTİ PADİŞAH OLDU"

Oradaydım. Birisi tam bir aktör gibi bağırıyordu. 'Bir daha sizin dizilerinizde oynamayacağım. Bir daha sizin satılmış penguenli kanallarınızda çıkmayacağım' Çok bağırdı. Oradaydım onu alkışladım. Başka bir aktör bağırdı. 'Dizi süreleri çok uzun, yazarlar çocuklarını göremiyor' Oradaydım, onu da alkışladılar ben de alkışladım. Diğer aktör durur mu yapıştırdı cevabı. 'Set emekçileri çok zor şartlarda çalışıyor' Ben de alkışladım. Kadın aktrist de bağırdı. 'Telif Hakları Yasası çıkmalı' Daha çok alkışşş. Ben de alkışladım. Sonra bir baktık o en çok bağıran iki ay sonra dizilerdeki yerini aldı. Sadece Gezi'den iki ay sonra çıkmam dediği her yere çıktı, bir daha da oradan çıkmadı. Sonra bağıran adam, aktör gitti padişah oldu. Sonra kadın aktrist gitti kraliçe oldu. Sonra hepsi gitti en güzel yerden izlemeye başladılar dizileri. Televizyonun içinden. Hem de sıcak karavanlarında hem de klimalı hem de pek havalı hem de Ayşe Barım’lı.

"BEN ORADA OLMAYACAĞIM"

Bir baktım alkışlayacak kimse kalmadı etrafta. Ben bağırdım bu sefer nerdesiniz artizler diye. Bir baktım alkışlayan yok, hepsi gitmiş. Arkamdan birileri bağırıyor; seni Gezici seni. Gezen tavuk gibi kaldık ortada. Dizi süreleri yine uzun. Set emekçileri yine yorgun. Yazarlar çocuklarından yine kopuk. Telif hakları yasasından bahseden yok. E ne oldu şimdi. Ne mi oldu ; kimin kayığına binerse onun küreğini çekenler (sözde) kazandı. Ama bir gün yine bağıracaklar. Birileri onları yine bağırtacak.. Ben, Ayşe Barım ve muadilleri tekelleşmişler, gençlere yeni yüzlere asla fırsat vermiyorlar diye bağırmaya devam edeceğim. Siz başka bir yerde bağıracaksınız. Yedirtmeyiz diye. Yemezler. Ben orada olmayacağım. Alkışlamayacağım..