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Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılabilir

Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılabilir

Benfica'da bu sezon fırtınalar estiren ve son olarak takımının Porto ile oynadığı maçta asist yapan Kerem Aktürkoğlu, Arsenal'ın radarına girdi. İngiliz devinin aylardır milli yıldızı takip ettiği öğrenildi.

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Benfica'nın Portekiz Ligi'nde deplasmanda aldığı 4-1'lik Porto galibiyeti Portekiz basınında büyük ses getirmişti.

Yunan golcü Pavlidis'in hat-trick ile damgasını vurduğu maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asist yapmıştı.

ARSENAL KEREM'DEN ÇOK ETKİLENDİ

Maça özellikle Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan çok etkilendi.

BENFİCA'YA TRANSFERİNDEN BERİ ARSENAL TAKİPTE

TBR Football'da yer alan habere göre, Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor.

Portekiz'de çok başarılı bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini sezon sonunda somut olarak Benfica'ya ileteceği aktarıldı.

Bu sezon Benfica formasını tüm kulvarlarda 42 maçta sırtına geçiren Kerem Aktürkoğlu, söz konu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

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