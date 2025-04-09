Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesi Beştepe'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini yarın (Perşembe günü) 13.30'da Beştepe'de kabul edecek.

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Bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetiyle yarın görüşeceğini açıklamış, yer ve saate ilişkin bilgi verilmemişti. Görüşmenin detayları netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM heyetini yarın 13.30'da Beştepe'de kabul edecek.

DEM'İN RANDEVU SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar kapsamında DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleri sonucu PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı yapmıştı.

Bu gelişmeler esnasında DEM heyeti siyasi parti ve STK'larla görüşürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyecekleri de merak konusuydu.

Konuya ilişkin kendisine sorulan soruya 'Randevu isterlerse görüşürüz' cevabını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye yeşil ışık yaktı.

Heyet bu açıklamanın ardından randevu talebinde bulundu.

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ise görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini ifade etmişti.