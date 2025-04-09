Galatasaray kaleci transferini bitirdi iddiası

Gelecek sezon kaleci transferi yapmayan isteyen Galatasaray'ın, Berke Özer ve Eyüpspor ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk isteyen Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması yapmaya başladı. Kaleci transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Eyüpspor forması giyen Berke Özer'in transferinde son aşamaya geldi.

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Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Eyüpspor ve Berke Özer ile el sıkıştı.

Bu sezon 29 maçta forma giyen Berke Özer'in piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.