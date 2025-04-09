Trump'ın vergi kararları sonrası Türkiye'nin kapısını çaldılar

ABD Başkanı Trump’ın sert vergi politikaları küresel piyasaları etkilerken, Türkiye’nin elektronik pazarı canlanmaya başladı. Çinli ve Koreli firmalar, ABD’ye ihracat için yerli teknoloji üreticileriyle temas kuruyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı uyguladığı ek vergi tarifeleri, küresel ticaret dengelerini sarsarken Türkiye için hem yeni pazar fırsatları hem de riskler barındırıyor. Çinli ve Koreli firmalar, Türkiye’den üretim taleplerinde bulunurken, uzmanlar bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

YERLİ ÜRETİME ABD ÇIKIŞI: ÜRETİM TALEPLERİ YAĞIYOR

ABD’nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 34’lük vergi tarifesi ve olası yüzde 50’lik yeni vergi tehdidi, üretim zincirlerinde domino etkisi yarattı. Türkiye’de yerli elektronik devi Sunny markasının çatı kuruluşu olan Atmaca Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, sürecin Türkiye için fırsat olduğunu söyledi.

“Çinli ve Güney Koreli firmalar bizimle irtibata geçmeye başladı. ABD’ye ihracat için bizden robot süpürge, küçük ev aletleri ve televizyon gibi ürünlerde milyonlarca adetlik üretim talebi alıyoruz” diyen Atmaca, Türkiye’nin elektronik üretim üssü olabileceğine dikkat çekti.

ABD’NİN BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURABİLİR

ABD’nin 350 milyonluk dev pazarı göz önüne alındığında, Çin ve Koreli üreticilerin Türkiye ve Mısır gibi ülkelere yönelmesi kaçınılmaz görünüyor. Atmaca, “Bu vergi süreci Türk üreticiler için de önemli bir eşik. İşçilik maliyeti nedeniyle yüzde 7-15 daha pahalı olsak da ABD pazarı hızlı tüketimi ile yüksek potansiyel barındırıyor. Örneğin Türkiye’de 5 yılda bir televizyon değiştirilirken ABD’de bu süre 2 yıl” ifadelerini kullandı.

“ÇİNLİLER PAZARI TERK EDEMEZ”

Çin’in ucuz ürünlerini Türkiye’ye yığacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Atmaca, bu yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Çinli üretici ABD pazarına mal satmak zorunda. Aksi takdirde büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden Türkiye gibi ülkeler üzerinden bu pazara girmeye devam edecekler” diye konuştu.

ABD’DE YENİ YATIRIM DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Atmaca ayrıca ABD'nin kendi üretim kapasitesini artırma yönünde adımlar attığını, birçok büyük eyaletin yatırımcı çekmek için çeşitli destek programları başlattığını ifade etti. “Belki biz de ABD’de fabrika kurarız” diyen Atmaca, bu sürecin dünya genelinde yatırım trendlerini değiştirebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN CAZİBESİ ARTIYOR

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı da Türkiye’nin bu süreçte avantajlı bir konuma geldiğine dikkat çekti. Turnacı, “ABD’nin Çin’den ithalatına getirdiği yüksek vergiler, üreticileri alternatif merkezlere yönlendiriyor. Avrupa’ya yakınlığı ve gümrük birliği avantajı sayesinde Türkiye yatırımcılar için cazip bir merkez haline geliyor” dedi.

AR-GE VE LOJİSTİKTE YENİ ÜS OLABİLİRİZ

Turnacı, Türkiye’nin bölgesel Ar-Ge ve lojistik merkezlerine ev sahipliği yapabileceğini belirtti. “Huawei ve Xiaomi gibi Çinli devler, ABD ile yaşadıkları sorunlar sonrası Türkiye’ye daha fazla yatırım yapabilir. Bu da doğrudan istihdam ve teknoloji transferi demektir” şeklinde konuştu.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR, TÜKETİCİ ETKİLENEBİLİR

ABD ile Çin arasındaki vergi savaşlarının tüketiciye de yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirten Turnacı, “Akıllı telefon, bilgisayar ve yarı iletken gibi teknolojik ürünlerde fiyat artışları kaçınılmaz. Üreticiler bu artan maliyetleri son kullanıcıya yansıtacaktır” dedi.

“KALİTE FİLTRESİYLE KORUNMALIYIZ”

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe ise Çin’in büyük üretim gücü karşısında yerli KOBİ’lerin korunması gerektiğini belirtti. “Ucuz Çin ürünleri Türkiye’yi tüketim pazarına dönüştürmemeli. Sektörel bazlı teknik düzenlemelerle kalite filtresi koyarak koruma sağlanmalı” dedi.

DENGE POLİTİKASI VE DİJİTAL BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Aktepe, Türkiye’nin bu süreçte Çin ve ABD arasında dikkatli bir denge politikası yürütmesi gerektiğine işaret etti. “5G, yapay zeka, veri güvenliği gibi kritik alanlarda bağımsızlık stratejileri belirlemeliyiz” diyerek dijital bağımsızlığın önemine vurgu yaptı.

KAYNAK: POSTA