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Trump gümrük vergilerine zammı 90 gün erteledi: ABD borsası coştu

Trump gümrük vergilerine zammı 90 gün erteledi: ABD borsası coştu

ABD borsası, gümrük vergilerine zammı 90 gün ertelemesinin ardından 3,5 trilyon dolardan fazla değer kazandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, tüm ithal ürünlere uygulanacak ek gümrük vergisinin, yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarla devreye gireceğini duyurdu.

Trump’ın bu kararı, küresel ekonomik dengeleri daha da belirsizleştirirken, ülkelerden gelen ve beklenen karşı önlemler ticaret savaşlarının daha da tırmanabileceği endişelerini artırdı.

Çin, Vietnam ve Tayvan gibi düşük maliyetli iş gücü, gelişmiş lojistik ağlar ve güçlü üretim altyapılarıyla öne çıkan ülkeler, bu yeni tarifelerden büyük ölçüde etkilenebilir. Bu durum, özellikle bu ülkelerin borsalarındaki endeksler ve küresel piyasalarda risk algısının yüksek seviyelerde kalmasına yol açtı.

VERGİ ZAMMINI 90 GÜN ERTELEDİ, ABD BORSASI YÜKSELDİ

Trump, ABD'ye karşı misilleme almamış 75 ülkeye yeni vergi oranlarını 90 gün ertelendiğini açıkladı. Trump'ın bu açıklamasının ardından ABD borsası yeniden yükselişe geçti.

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