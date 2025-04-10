Oyuncu Ahmet Levendoğlu toprağa verildi vasiyeti çok konuşuldu

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Levendoğlu'nun vasiyeti ise dikkat çekti.

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Edebiyat tarihçisi, eğitimci, çevirmen ve Türk Dil Kurumu Başkanlarından Agah Sırrı Levend'in torunu Ahmet Niyazi Levendoğlu için AKM'de tören düzenlendi. Törene, Levendoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra'nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı.

Vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan toprağa verildi

Törende sanatçının fotoğrafları müzik eşliğinde gösterildi. Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan toprağa verildi. Cenaze, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Oyuncu Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu’nun cenazesinde, “Ağabeyimizi, arkadaşımızı, Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik. İyi ki yaşamış,” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Selçuk Yöntem ise “Değerli hocamızı kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Tiyatromuz için büyük kayıp,” dedi.

Ahmet Levendoğlu hakkında

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.

Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.