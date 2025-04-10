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Benzine bir indirim daha geldi, tabela değişti! Son 4 yılın en düşük seviyesinde

Benzine bir indirim daha geldi, tabela değişti! Son 4 yılın en düşük seviyesinde

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin ve benzine gelen indirim, akaryakıt fiyatlarını 45 TL'nin altına çekti. Bugün itibarıyla motorine 2,64 TL, benzine ise 2,13 TL oldu. Benzin litre fiyatı ise bir kez daha düşüyor. 1 lira 36 kuruşluk yeni indirim ile iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

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Petrol fiyatları küresel çapta gerilerken Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da bu durumdan olumlu etkileniyor. Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın yarın itibarıyla tabelalara yansıması bekleniyor. İndirim kararının resmileşmesi sonrası benzin fiyatı, iki gün içinde toplamda 3 lira 60 kuruş geriye çekilmiş olacak. Benzine dün gece 2 lira 24 kuruş indirim yapılmıştı.

Pompa fiyatları bu gece değişiyor

Petrol piyasalarında yaşanan küresel düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı son günlerde 74 dolardan 60 dolara kadar gerileyince, motorin ve benzin fiyatlarında uzun süredir beklenen indirimler yürürlüğe girdi.

Motorin fiyatlarında da sert düşüş

9 Nisan itibarıyla motorin litre fiyatında 2 lira 64 kuruşluk düşüş gerçekleşirken, bu indirim pompaya da yansıdı. Ardından 10 Nisan Perşembe günü gece yarısı itibarıyla benzinde de litre başına 2,13 TL'lik indirim yapıldı.

Benzin fiyatları da geriledi

Son indirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları 45 TL seviyesinin altına düştü. Sektör kaynakları, brent petroldeki düşüş trendinin sürmesi durumunda önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

10 NİSAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44,65 TL
Motorin: 44,31 TL
LPG: 27,39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 44,50 TL
Motorin: 44,19 TL
LPG: 26,79 TL

ANKARA

Benzin: 45,22 TL

Motorin: 45,06 TL
LPG: 27,29 TL

İZMİR

Benzin: 45,58 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 27,24 TL

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