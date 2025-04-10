Fethiye'de tekneler yanıyor!Karadan ve denizden müdahale...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.