BIST 9.276
DOLAR 37,95
EURO 41,98
ALTIN 3.818,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fethiye'de tekneler yanıyor!Karadan ve denizden müdahale...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fethiye'de tekneler yanıyor!Karadan ve denizden müdahale...

 Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Abone ol

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın yeni kararıyla 10 dakikada şirketlerin piyasa değeri 4 trilyon dolar arttı
Trump'ın yeni kararıyla 10 dakikada şirketlerin piyasa değeri 4 trilyon dolar arttı
Galatasaray Samsunspor'a konuk olacak: Cimbom'da eksik var mı?
Galatasaray Samsunspor'a konuk olacak: Cimbom'da eksik var mı?
Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan gözaltına alındı sebep Flaş Haber çıktı
Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan gözaltına alındı sebep Flaş Haber çıktı
Denizli'de korkunç kaza sürücü feci şekilde can verdi
Denizli'de korkunç kaza sürücü feci şekilde can verdi
ABD-Çin gerilimi büyüyor! Çin vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yaptı
ABD-Çin gerilimi büyüyor! Çin vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yaptı
Benzine bir indirim daha geldi, tabela değişti! Son 4 yılın en düşük seviyesinde
Benzine bir indirim daha geldi, tabela değişti! Son 4 yılın en düşük seviyesinde
O ilde okullar tatil edildi! Valilik duyurdu
O ilde okullar tatil edildi! Valilik duyurdu
Macron’dan Filistin açıklaması: İki devletli çözüm için adım atılabilir
Macron’dan Filistin açıklaması: İki devletli çözüm için adım atılabilir
Oyuncu Ahmet Levendoğlu toprağa verildi vasiyeti çok konuşuldu
Oyuncu Ahmet Levendoğlu toprağa verildi vasiyeti çok konuşuldu
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına atama
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına atama
Trump’ın gümrük vergisi kararı Türkiye’yi nasıl etkileyecek?
Trump’ın gümrük vergisi kararı Türkiye’yi nasıl etkileyecek?
27 ilde operasyon! 237 kişi gözaltına alındı
27 ilde operasyon! 237 kişi gözaltına alındı