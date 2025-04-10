Gençlerin sevgilisi Hayati İnanç'a kritik görev! Erdoğan atadı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na yayıncı Hayati İnanç atandı. Peki Hayati İnanç kimdir aslen nerelidir biliyor musunuz? Aile geçmişi çok ilginç...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Şiir sohbetleri ile bilinen yayıncı Hayati İnanç Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı. Kurula yapılan atamalar ise şu şekilde: "Hayati İnanç, Abdulkadir Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Şahika Ercümen, Tarkan Zengin, Prof. Dr. Veysel Bozkurt."

Hayati İnanç kimdir? Büyük dedesi köle olarak...

Hayati İnanç, 1961 yılı Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğmuştur. Babası devlet memuru olarak çalışmıştır. Dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir.

Büyük dedesi hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den Türkiye'ye getirilmişti. Hayati İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir.

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamlamıştır. Okulun birincisi olarak derece ile mezun olan İnanç, orta ikinci sınıfta Aydın Nazilli devlet parasız yatılı okulunu kazanmıştır. Devamında Aydın Lisesine gitmiş ve 1977'de lise öğrenimini tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisansını tamamlamıştır.

Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır. Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmaktadır.