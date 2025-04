Hayati İnanç eşi kimdir? İlkokul mezunuyla evliyim diyen Hayati İnanç aslen nereli çocukları

Avukat Yazar Hayati İnanç sohbetleriyle tanınan ve sevilen bir sima... 64 yaşında olan Hayati İnanç eşi Refika İnanç ile olan mutlu evliliğinde 2 çocuk sahibi. Tam adı Nur Hayati İnanç olan Hayati İnanç aslen Sudan kökenlidir.

Abone ol

Sohbetleriyle tanınan Hayat İnanç, avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmaktadır. Hayati İnanç son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı.

Tam adı Nur Hayati İnanç'tır. Göbek adı ise Yüksel'dir. Hayati İnanç, Diyanet TV'deki "Can Veren Pervaneler" isimli programıyla biliniyor. Hayati İnanç'ın Can Veren Pervaneler, Can Veren Pervaneler 2, Can Veren Pervaneler 3, İşte Geldik Gidiyoruz isimli kitapları vardır.

Hayati Genç nereli?

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamlayan Hayati İnanç, lise eğitimi Aydın Lisesinde tamamladı. Üniversite tahsiline 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlamıştır. Üniversiteye kaydolduktan sonra ülkedeki anarşik eylemler nedeniyle 1 yıl boyunca okula gitmemiş ve memleketinde kalmıştır.

İstanbul'a gittikten sonra da bir yıl yine okula gitmemiş ve sürekli olarak kitapçıları gezmiştir. Bu süreçte bir çok kitap okuyan İnanç, İmam-ı Gazali'nin öğretisini bulmaya çalışmıştır.

Hayati İnanç kaç yaşında asıl kökeni...

Hayati İnanç, 1961 yılı Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğmuştur. Babası devlet memuru olarak çalışmıştır. Dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. Büyük dedesi hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den Türkiye'ye getirilmişti. Hayati İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir.

Eşi Refika İnanç kimdir?

Hayati İnanç 20 yaşında iken, o dönem 16 yaşında olan eşi Refika İnanç ile tanışmıştır. Hayati İnanç ile Refika İnanç'ın yılları deviren mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor.

Eşim ilkokul mezunu

Hayati İnanç katıldığı bir söyleşide karısının ilkokul mezunu olduğunu belirtip onunla ilgili şu övgü dolu sözleri söylemişti:

-Ben bir ilkokul mezunuyla evliyim. Anam okuma yazma bilmezdi. Ben bu ikisinin eseriyim. Bir gün tatil yapsa sokağa çıkamam. 41 yıllık evlilik tecrübemde bütün hataları ben yaptım tüm düzeltmeleri o yaptı.

Karım Refika ile kendime dubleks mezar aldım

Karısı Refika İnanç'a çok düşkün olan Hayati İnanç, mezarda da ayrılmamak için dubleks mezar almış. Hayati İnanç verdiği söyleşide şunları söylüyor:

-Ben ölümü unutmamak için kabir yerini aldım. Zaman zaman ziyaret ediyorum. Eyüp Sultan'da Kaşgari Dergahı'nda. Yolunuz düşerse siz de Hayati İnanç'ın kabrini ziyaret edin. Biraz pahalıya mal oldu laf aramızda. 42 senedir kahrımı çeken Refika hanımfendi bana katlanıyor. Bildiğin erdi ya... Bir de ona yer almak lazım dedim. Biri bana akıl verdi, iki defin oluyor dediler. Sevindim bizim kabir dubleks. Hanım sordu ben üstte mi olacağım altta mı? Ben de önce ölen alt katta dedim, o konuda anlaştık.