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İsrail TV'sinin haberi İran savaş hazırlığını ifşa etti! ABD 9 uçak dolusu geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail TV'sinin haberi İran savaş hazırlığını ifşa etti! ABD 9 uçak dolusu geldi

İSRAİL televizyonunun yayınladığı haber savaş endişesini körükledi. Habere göre 24 saat içinde 9 uçak dolusu silah İsrail'e indirildi. Silahların hepsi sığınak delici bomba. Trump İsrail'in İran'a saldırı planını reddetmediğini ötelediğini söylemişti. Ancak bu son gelişme savaşın adım adım yaklaştığının sinyali olarak yorumlandı.

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İran'a saldırı planları gündemdeyken ABD, sığınak delici bomba taşıyan 9 nakliye uçağıyla İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatı yaptı. 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, son 24 saat içerisinde ABD'nin gönderdiği askeri mühimmatı taşıyan 9 nakliye uçağı Nevatim Hava Üssü'ne indi.

Sığınak delici bombalar

Nevatim Üssü'ne ulaşan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail'e gönderildiği öne sürüldü. Mühimmatın İsrail'e Avrupa ve Orta Doğu'daki Amerikan üslerinden nakledildiği aktarıldı.

Geçen hafta da uçak geldi

Haberde, geçen hafta İsrail'de konuşlu ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi için önleme füzeleri ve yüksek tonajlı MK-84 bombaları taşıyan onlarca ABD nakliye uçağının İsrail'e ulaştığına işaret edildi.

İsrail İran'ı vurma planını iletmişti
The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti. 

İsrail'in İran'ı vurmasını reddetmedim acelesi yok
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberi yalanlamamıştı.

Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.
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