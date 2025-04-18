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İsrail çadırda yaşayan Filistinlileri vurdu, çok sayıda çocuk öldü

İsrail çadırda yaşayan Filistinlileri vurdu, çok sayıda çocuk öldü

İsrail'in, yerinden edilmiş sivillerin çadır kurduğu El Mavasi'de düzenlediği saldırıda çok sayıda çocuğun da aralarında bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. Gazze sivil savunma ajansı ölü sayısını en az 37 olarak açıkladı.

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El Mavasi'deki görgü tanıkları BBC'ye, "güçlü" bir patlamanın ardından çadırların alevler içinde kaldığını ve çocuklar da dahil olmak üzere onlarca Filistinlinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Bir kişi "çığlıklar ve panikle" uyandığını ve "alevlerin bir çadırdan diğerine hızla yayıldığını" gördüğünü ifade etti.

İsrail ordusu konuyla ilgili hemen yorum yapmadı ancak saldırılarla ilgili raporları incelediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yönetici direktörü Catherine Russell, "Çocukların geçici çadırlarda barınırken yandığı görüntüler hepimizi derinden sarsmalı" dedi.

BBC tarafından doğrulanan bir videoda, kampın kömürleşmiş kalıntıları, yere saçılmış eşyalar görülüyor.

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