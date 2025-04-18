İstanbul'un '1 Mayıs' kararı belli oldu: Adres değişti

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs 2025 kutlamaları için belirlediği Kadıköy İskele Meydanı adresi netleşti.

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İşçi sınıfının birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a yaklaşırken, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin bu yılki kutlama adresi netleşmeye başladı. Dört büyük emek ve meslek örgütü, 1 Mayıs 2025’i nerede kutlayacaklarına ilişkin kararlarını bugün paylaşacak.

VALİLİĞE BAŞVURU YAPILACAK

Sendika.org'un haberine göre; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Koordinasyonu'nun, İstanbul Valiliği ile yürüttüğü görüşmelerin ardından yeni kutlama adresi için Kadıköy İskele Meydanı üzerinde mutabakata varıldığı öğrenildi. Koordinasyonun, karar doğrultusunda yarın İstanbul Valiliği’ne resmi başvuruda bulunacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ’TA AÇIKLAMA YAPILACAK

Dörtlü, 1 Mayıs kararlarını 19 Nisan’da Beşiktaş’ta yapacakları basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.