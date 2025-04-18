Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrolle serbest bırakıldı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı: Çok üzgün ve pişmanım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılıp gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, savcılık ifadesinde, kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiği için çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

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Sosyal medya hesabından, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunmasının ardından gözaltına alınıp, mahkemece yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı'nın, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesine ulaşıldı.

"Şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım"

Kütahyalı ifadesinde, "CHP'ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara'daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu" yönündeki paylaşımı için, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım." dedi.

Söz konusu paylaşımı yaparken bir kamu görevlisi veya kamu güvenliğinde görevli herhangi bir kişiden bilgi almadığını dile getiren Kütahyalı, paylaşımı tamamen kendi gözlemi ve CHP içerisinde yer alan bazı haber kaynaklarından edindiği izlenim sonucu yaptığını belirtti.

"Düşünülmeden hareket edilmiştir"

Kütahyalı, "İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşen polis sevkiyatlarının Ankara'daki Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yapılacak operasyonun habercisi olduğu yönündeki paylaşımı hakkında, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım."

"Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum"

Yaptığı paylaşım sonrası düzeltme niteliğinde ek paylaşımlar yaptığını savunan Kütahyalı, şunları söyledi:

"Hatta tüm bunlara ilaveten Sayın Adalet Bakanı'nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır.' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum."

Savcılık ifadesinde, "Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." diyen Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.