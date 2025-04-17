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CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında

CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltında

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik organize edilen ancak iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili 'kamu harcamalarında usulsüzlük' operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

1'İ BAŞKAN YARDIMCISI 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri; Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ile belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B ve belediye personelleri S.K. ile B.B.'nin yanı sıra organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi de gözaltına aldı.

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