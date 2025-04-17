Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Alanya'nın sevilen isimlerinden, eski Türkler Belediye Başkanı Osman Çavuşoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da babası olan Çavuşoğlu’nun vefatı bölgede büyük üzüntü yaratırken, cenazesine çok sayıda önemli ismin katılması bekleniyor.

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Uzun süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Osman Çavuşoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Vefat haberi, Çavuşoğlu ailesi ve Alanya'da derin üzüntü yarattı.

ALANYA'NIN SEVİLEN İSMİYDİ

Osman Çavuşoğlu, Alanya'da "Osman Ağa" olarak tanınan, saygın bir isimdi. Türkler Belediyesi'nde uzun yıllar belediye başkanlığı yaparak bölgeye önemli hizmetlerde bulundu. Alanya'nın gelişimine katkı sağlayan çalışmalarıyla bilinen Çavuşoğlu, bölge halkı tarafından sevgi ve saygıyla anılıyordu.

SİYASET DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Osman Çavuşoğlu'nun vefatının ardından, siyaset dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayınlandı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi. Alanya'daki cenaze törenine, siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok önemli ismin katılması bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Osman Çavuşoğlu, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet, Hayri, Şükrü ve Aydın Çavuşoğlu'nun babalarıydı. Aile, bu acı günlerinde sevenlerinin ve dostlarının desteğiyle yaslarını tutuyor.