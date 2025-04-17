BIST 9.396
DOLAR 38,02
EURO 43,51
ALTIN 4.052,77
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor

Fahrettin Altun: Türkiye, havacılıkta öncü adımlar atmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Altun, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna ilişkin, Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye, her alanda olduğu gibi havacılıkta da öncü adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu, stratejik vizyonumuzun ve teknik kapasitemizin somut göstergesidir. Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyuyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada skandal görüntü
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti
MHP'li milletvekiline 105 yıllık sürpriz! Büyük dedesinin inanılmaz kahramanlığı
MHP'li milletvekiline 105 yıllık sürpriz! Büyük dedesinin inanılmaz kahramanlığı
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu
Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
İBB önünde eylem: Ödeme yapılmazsa otobüslere POS cihazı koyacağız
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor
Zengin sayısı yükseldi! 1 milyon lira ve üzeri mevduat sahibi mudi sayısı artıyor
MHP'den İmamoğlu'na mahkeme süreci için ivedilik çağrısı
MHP'den İmamoğlu'na mahkeme süreci için ivedilik çağrısı