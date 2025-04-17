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'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı

'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini açıkladı.

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Hazırlıkları 6 ay süren, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda operasyonlar devam ediyor.

Operasyonda hedef, mahalle ve sokaklarda uyuşturucu satan "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarıydı.

Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Başkent Ankara'da düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini kaydetti. 626 adrese yapılan baskınlarda gözaltı sayısı 602'ye yükseldi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon devam ediyor.

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