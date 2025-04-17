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Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı'nda mart ayında 1 milyon 78 bin 360 yolcuya hizmet verildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın geçen ayki hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda martta iç hat yolcu trafiği 402 bin 350, dış hat yolcu trafiği 676 bin 10 oldu.

Martta, Antalya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 3 bin 450, dış hatlarda 4 bin 763 olmak üzere 8 bin 213'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de aynı dönemde 12 bin 409 ton oldu.

Antalya Havalimanı'nda ocak-mart döneminde ise 2 milyon 983 bin 584 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 23 bin 53, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 33 bin 606 ton olarak gerçekleşti.

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