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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun notunu paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun notunu paylaştı

CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti. özel ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu ve İmamoğlu'nun notunu paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, İBB bürokratları ve Gezi Parkı davasından hükümlü Can Atalay ile görüştüğünü bildirdi.

"Hikayelerini dinlediğinizde siz de şaşırıyorsunuz"

Görüştüğü kişilerin her birinin onur duyulacak başarılara sahip olduğunu söyleyen Özel, "Bu arkadaşlarımız, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u birlikte yönettiği ekipten bir çete çıkarma, suç örgütü çıkarma zorlamasıyla alınan, alanlarındaki yetkili bürokratlar. Burada ne için oldukları, neden bulunduruldukları konusunda hiçbir fikirleri yok. Hikayelerini dinlediğinizde siz de şaşırıyorsunuz. Gerçekten insan üzülüyor ve utanıyor." ifadelerini kullandı.

Tutukluların sürekli yalancı şahit olmaları için baskı altında tutulduklarını öne süren Özel, "Buradan bütün Türkiye'ye ve Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Arkadaşlarımız içeride, bütün deliller elinde, bütün ifadeler elinde. Haydi gelin, iddianameyi yazın, görelim. Bakalım ne yazacaksınız? Her tuttuğunuz dal elinizde kaldı." diye konuştu.

"Ekrem Başkan çalışıyor"

Veremeyecekleri hesap olmadığını ifade eden Özel, "Ekrem Başkan hem Cumhurbaşkanı adayımız olarak içeride çalışıyor hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin seçilmiş başkanı ve İstanbul'un verdiği vazife ile İstanbul'un muhafızı olarak çalışıyor." dedi.

İmamoğlu'nun notunu paylaştı

Özel, İmamoğlu'nun "İstanbul'u bu millet 5 yıllığına bana emanet etti. Ben İstanbul'un muhafızıyım. İstanbul'a saldırıyorlar. Yaptıklarının farkındayım. Yarından tezi yok, bunları açıklayacağım." notunu paylaşmasını istediğini aktardı.

Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin Meclis'te okutulmak üzere verdiği kararın dün TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının doğru olduğunu iddia eden Özel, şunları kaydetti:

"Numan Bey'e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Meclis Başkanvekilimi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Katip üyemi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Bundan sonra da Anayasa'ya aykırı bir adım atma, savaş ilanı kabul ederim."

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