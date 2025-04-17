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Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 11 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyah beyazlılar 37. başkanını seçecek.

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Beşiktaş 37. başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.  A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda başkanlık seçimi 11 Mayıs Pazar günü seçim yapılacak.

Şuan için Adalı'nın adaylığına kesin gözüyle bakılırken ikinci bir isim henüz adaylığını açıklamadı.

SON SEÇİMDE REKOR KATILIM

Beşiktaş'ta son kongre 29 Aralık 2024'te 13 bini aşkın oy kullanımı gerçekleşmiş Serdal Adalı, Hüseyin Yücel karşısında başkan seçilmişti.

Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırmıştı. Adalı, Beşiktaş'ın seçimle gelen 36. başkanı olmuştu.

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