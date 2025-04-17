Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Buna göre banka, sürpriz bir kararla politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 350 baz puan artırdı ve yüzde 46 seviyesine çekti.

Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi.

3 ayda 750 baz puanlık indirim yapılmıştı

Merkez Bankası, 2024 Aralık toplantısında politika faizinde 250 baz puan indirime giderek, 22 ay sonra ilk kez faiz indirmiş ve 2024 Mart ayında gerçekleştirdiği son faiz artışının ardından, 8 ay sonra para politikasını değiştirmişti. Banka, ocak ve mart toplantılarında da faiz indirimine devam ederek, üç ayda toplam 750 baz puanlık indirim yapmıştı.