Türkiye'nin yeşil dönüşümüne yenilenebilir enerji üretimiyle katkı sağlayan Eksim Enerji, geçen yıl 1,9 milyon megavat temiz enerji üretti ve 1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Enerji, 2024'e ait yenilenebilir enerji üretim verileriyle birlikte kaynak verimliliği ve karbon emisyonunu azaltmadaki başarısıyla Türkiye'nin yeşil enerji haritasındaki konumunu daha da güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkılarının her yıl daha da güçlendiğini belirtti.

Kurulu gücü artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri projelerle, yenilenebilir enerji üretimindeki paylarını yükselttiklerini belirten Akbay, "2024'te kurulu gücümüzü toplam 70 megavat artırarak 4,3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte enerji üretimi gerçekleştirdik. Engellediğimiz karbon emisyonunu bir başka şekilde ifade edecek olursak Türkiye’deki tüm elektrikli araçların yıllık enerji sarfiyatının 6 katına eş değer bir üretimi sağladık." ifadelerini kullandı.

Akbay, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğunu rakamlarla ortaya koyduklarını kaydederek, "Bu kapsamda rüzgar, güneş ve suyun gücüyle ürettiğimiz 1,9 milyon megavatlık yeşil enerji ile 1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik. Bu değerler, yenilenebilir kaynakların, yalnızca ülkemize kazandırdığı temiz enerji ve yeşil dönüşümün değil, ülkemizin enerji bağımsızlığının da anahtarı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyüyen yenilenebilir enerji potansiyeline de vurgu yapan Akbay, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı 2024 verilerine baktığımızda, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimi içindeki payının yaklaşık yüzde 40 olduğu görülüyor. Bu rakam, yenilenebilir enerjinin önümüzdeki dönemde ülkemizin enerji stratejisinde belirleyici bir rol oynayacağını net bir biçimde ortaya koyuyor. Biz de ülkemizin 2035 hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin her bölgesindeki yatırımlarımızla yeşil dönüşümde öncü bir rol oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbay, benzer bir başarıyı Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde de gösterdiklerini aktararak, "Bu projenin 45 megavatlık ilk etabına, bakanlığımızın onayıyla 33 megavat daha ekleyerek kurulu gücümüzü 78 megavata çıkardık. Tam kapasiteye ulaştığında Viranşehir GES'teki kurulu gücümüz 192 megavata çıkacak. Böylece yaklaşık 135 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen temiz elektriği ülkemize kazandıracağız. Önümüzdeki beş yıl içinde 2 bin 200 megavatı aşan kurulu güce ulaşmak için yurt içi ve yurt dışında güçlü projeleri devreye almayı sürdürüyoruz." görüşünü paylaştı.