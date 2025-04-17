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Adana'daki kayıp Cumali'den 5 gündür haber yok

Adana'daki kayıp Cumali'den 5 gündür haber yok

Adana'nın Karataş ilçesinde 7 yaşındaki Cumali Tim, 5 gündür kayıp. Küçük çocuğun dere kenarından terliği bulunmuştu. Cumali'yi arama çalışmaları sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor.

Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanılıyor.

TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

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