Yurtiçi Kargo, gençlerin en çok tercih ettiği kargo şirketi seçildi

Yurtiçi Kargo, Türkiye İtibar Akademisi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Endeksi (G250) Araştırması"nda, gençlerin en güvendiği ve tercih ettiği kargo markası oldu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat–8 Mart tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sınıflamasına göre 26 bölgeden rastgele seçilen 4 bin 892 kişiyle yapılan görüşmelere dayandırıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, kargo sektöründe gençlerden en yüksek güven puanını alan Yurtiçi Kargo, sektör birinciliğini elde etti.

Geçen ay Ankara'da büyük otomasyon sistemlerinden birini inşa eden Yurtiçi Kargo, Ankara'da inşa ettiği saatte 50 bin kargo işleyebilen otomasyon merkezinin ardından şimdi de Bursa'da bir otomasyon merkezi kuruyor.

'Hizmet kalitemizi geliştirmeye devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Soner Arslan, gençlerin güvenini kazanmanın kendileri için gurur verici bir başarı olduğunu belirtti.

Arslan, Yurtiçi Kargo olarak müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yenilikçi çözümleriyle genç nesillerin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamaya büyük önem verdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Araştırma sonuçları, bu doğrultuda attığımız adımların gençler tarafından karşılık bulduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle son yıllarda hayata geçirdiğimiz otomasyon sistemleri ve teknoloji yatırımları sayesinde hem hızımızı artırdık hem de süreçlerimizi daha verimli hale getirdik. Gelişmiş otomasyon ve dijital sistemlerimiz sayesinde müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve şeffaf hizmet sunabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürecek ve gençlerin bize olan güvenini daha da artırmak adına hizmet kalitemizi geliştirmeye devam edeceğiz.'