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Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder 'elime yüzüme bulaştırırım baba' deyip...

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder 'elime yüzüme bulaştırırım baba' deyip...

Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor. 5 gün uyutulması planlanan Sırrı Süreyya Önder için kızı Ceren Önder sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ceren Önder Kandemir "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için" dedi.

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İmralı heyetinde de yer alan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu acilen Şişli'deki bir özel hastaneye kaldırılmıştı. 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor. 

Durumu kritik olan Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, hastaneden ayrılmıyor. Can adında bir oğlu olan Ceren Önder Kandemir babası için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Torunun için diren baba

En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.

Sırrı Süreyya Önder'in Can Kandemir isminde bir torunu var. Önder kalp krizi geçirdiği gün torununu okuldan alacakmış. 

Elime yüzüme bulaştırırım

-Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

-Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.

-Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin.

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