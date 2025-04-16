Tarkan'ı yıkan ölüm! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Megastar Tarkan anne acısı ile sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi
Tarkan, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre önce geldiği İstanbul'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Habertürk'te yer alan habere göre Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, yarın (17 Nisan) Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedilecek.
Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.
2020 yılında annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu ifade eden Tarkan, ailece verdikleri poza şu notu düşmüştü:
"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."