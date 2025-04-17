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Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Yarın CHP'ye kayyum atanacak" iddiası peş peşe yalanlandı. Hakkında soruşturma başlatılan Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında sert çöküş yaşandı.

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

KÜTAHYALI'YA SORUŞTURMA AÇILDI

Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.

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