Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Kıbrıs'taki imama destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’na başörtülü öğrenci alınmamasını eleştirerek “KKTC’yi bir türlü Rum’luktan kurtaramadık” dedi ve imam İbrahim Damar’ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Olayla ilgili olarak Başbakan Ünal Üstel’in soruşturma başlatıldığını duyurması, tartışmaları sürdürdü.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yer alan İrsen Küçük Ortaokulu'na başörtüsü ile girmek isteyen bir kız öğrenci, okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı.

İMAMDAN TEPKİ: BU ZİHNİYETİ ÖLDÜĞÜ VAKİT BEN DE CAMİYE SOKMAYACAĞIM

Yaşananlara kayıtsız kalmayan Hamitköy Camii İmamı İbrahim Damar, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Benim dinime hakaret eden bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım. Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım." ifadelerini kullandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu ifadelerinin ardından İmam İbrahim Damar 'geçici' olarak görevinden uzaklaştırıldı. Başörtüsüne sahip çıkan imam Damar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı da belirtildi.

BAŞBAKAN ÜSTEL: GEREKEN CEZA VERİLECEK

İmam Damar hakkındaki kararı KKTC Başbakanı Ünal Üstel duyurdu. Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Başta din dairesindeki bir arkadaşımız başka başka konuşmalar yaptı. Bir kere bilmenizi isterim ki din dairesinde olan arkadaşı uzaklaştırdık. Ve soruşturma bittikten sonra da gereken ceza verilecek. Sosyal medyada Kıbrıs halkına yani bütün kesimlere yapılan hakaretlerin altında da kalmadık. Hepsini birer birer polise bildirdik." dedi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL: KIBRIS'I BİR TÜRLÜ RUM'LUKTAN KURTARAMADIK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, imam İbrahim Damar hakkındaki karara sert tepki gösterdi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış... Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık." ifadelerine yer verdi.

Saral'ın paylaşımı şu şekilde;