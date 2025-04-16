Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan yeni açıklama: "Bizi umutlandıran bir iki parametre var"

Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavisi sürerken, Prof. Dr. Ertan Sağbaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için dün gece yarısı Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Önder'in ameliyatını yapan doktorlar, son durumuyla ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

"KANAMASI DURDU GİBİ"

Son olarak Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi.

"KIZI YANINDA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ"

"Bizi umutlandıran bir iki parametre var" diyen Sağbaş, şu ifadeleri kullandı:

Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.

Ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz.